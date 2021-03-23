Испанский журналист назвал причину критики песни Манижи для Евровидения

Мадрид, 23 марта. Испанский журналист Хавьер Колас прокомментировал жалобу на песню Манижи для Евровидения, поданную в Следственный комитет РФ,

По мнению корреспондента, песню под названием Russian Woman активно критикуют из-за того, что в композиции исполнительница представила личный взгляд на русскую женщину. Это, считает журналист, вызвало недовольство со стороны консерваторов и защитников традиционных ценностей.

«Она спровоцировала волну недовольства <...> в связи с тем, что она ставит женщин выше мужчин», — написал Колас в материале для газеты El Mundo.

Манижа, являющаяся уроженкой Таджикистана, в своей композиции продемонстрировала, что сопротивляется сексистским взглядам на женский возраст и красоту, отметил кореспондент испанского издания. Саму певицу журналист назвал «москвичкой, активно защищающей права женщин».

Песню Манижи для конкурса «Евровидение» ранее оценил певец Дима Билан, которому доводилось занимать первое место на этом соревновании исполнителей. Артист надеется, что конкурсантка от России попадет в первую десятку финалистов.