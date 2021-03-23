Онищенко назвал обязательной прививку от коронавируса для пожилых людей

Москва, 23 марта. Пожилые люди должны ответственно подойти к вопросу вакцинации от коронавируса. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко.

На данный момент единственным специфическим средством профилактики коронавируса является вакцинация, заявил академик РАН. Кроме того, необходимо соблюдать правила гигиены рук, носить медицинские маски и ограничивать контакты с другими людьми. Однако обеспечить эффективную защиту от COVID-19 сможет только прививка.

«Конечно же, людям старшего возраста, которые в чистом виде являются единственной группой риска по медицинским показаниям, это нужно сделать обязательно», — рассказал Онищенко в интервью РИА Новости.

Наиболее уязвимыми с точки зрения заражения и последствий коронавируса также считаются люди с проблемами эндокринной, сердечно-сосудистной системы и с новообразованиями. Сам депутат уже привился от COVID-19.

Ранее эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная не исключила возможность того, что повторная вакцинация «Спутником V» будет невозможна. Это связано со спецификой введения аденовирусов в организм.

В Московской области от коронавируса уже привились 420 тыс. человек. С каждым днем их количество только увеличивается, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».