Хорват Ивица Олич возглавил московский ЦСКА

Москва, 23 марта. Ивица Олич спустя 15 лет вернулся в столичный футбольный клуб ЦСКА, заняв пост главного тренера команды.

Пресс-служба московского ЦСКА сообщила о назначении 41-летнего Ивицы Олича на пост главного тренера команды. Специалиста поприветствовали на официальном сайте «армейского клуба».

«Добро пожаловать домой!» — говорится в сообщении.

Олич сменил на посту главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, который руководил командой с 2016 года. На протяжении нескольких лет экс-форвард московского клуба работал помощником Златко Далича в сборной Хорватии.

За ЦСКА Олич выступал с 2003 по 2006 год. Вместе с командой он трижды выигрывал чемпионат России и становился обладателем Кубка УЕФА. Детали соглашения с хорватским специалистом пока не разглашались. Уже сегодня Олич проведет первую тренировку в качестве главного тренера ЦСКА.