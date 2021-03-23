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Алена Полынь объяснила желание Алексея Панина «продать» свою дочь

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Алена Полынь объяснила желание Алексея Панина «продать» свою дочь

Актер Алексей Панин хочет как можно более выгодно «продать» свою дочь Анну, чтобы зарабатывать на ней большие деньги. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН ведьма, создательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь.

По словам эксперта, планы актера отдать ребенка в модельный бизнес совсем не случайны. Причина заключается в схожести этой сферы с родом деятельности, о которой Алексей Панин знает не понаслышке.

«Сама по себе профессия актера — это искусство продавать себя, свою внешность, умения. Причем даже не конкретному человеку, а именно публике. Весь вопрос только в цене. Сейчас можно заказать артиста на корпоратив. Он будет паясничать и еще что угодно делать, если ему заплатят. Сфера модельного бизнеса также вписывается в ремесло заработка на своей внешности, когда тебя пускают по подиуму демонстрировать на себе чью-то коллекцию одежды», — рассказала специалист.

Кроме того, ведьма предположила, что мысли использовать своего ребенка для заработка посещали Алексея Панина уже давно, и сейчас он рад возможности воплотить мечту.

«Он совершенно откровенно говорит о том, что ждет, когда можно будет «продать» свою дочь модельному агентству. Возможно, это будет связано с актерской работой, но смысл один. Он понимает, что ей нужно работать в этом направлении, и если у человека нет интеллекта, то он может хотя бы продать свою внешность. К тому же он вращался в этих сферах, поэтому именно там хочет выгодно «продать» свою дочь. Он сделал бы это раньше, но во многих странах есть ограничения по возрасту», — подытожила собеседница ФАН.

Ранее Алена Полынь объяснила, под кого и зачем Панин готов подкладывать свою дочь.

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