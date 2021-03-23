Дарья Мороз рассказала об отношениях с Прилучным

Москва, 23 марта. Актеры Дарья Мороз и Павел Прилучный «породнились» на съемках второго сезона сериала «Преступление», который стартовал на телеканале «Россия-1» 22 марта.

Главные роли в картине исполнили Мороз и Прилучный. Отношения героев неоднозначные. С каждым разом напряженность между ними нарастает, считает исполнительница роли следователя Александры Москвиной.

«Во втором сезоне Москвина пытается впрыгнуть в нормальный быт, но у нее не очень получается. И в этом смысле Чистяков ее уравновешивает. Он человек, полный жизни во всех ее проявлениях, не идеальный, и это она в нем очень ценит, несмотря на свое вечное все раскладывать по полкам», — рассказала в беседе с РИА Новости Мороз об отношениях с героем Прилучного.

Артистка добавила, что отношения между персонажами граничат между дружбой и любовью. Иногда их отношения становятся «братско-сестринские», о чем сообщает «Культуромания».

Новости о Прилучном не утихают последние месяцы. После развода с Агатой Муцениеце поклонники гадают, с кем встречается звезда «Мажора». По некоторым данным, у артиста роман с актрисой Мирославой Карпович.