Рабочий прилег на офисный диван из-за недомогания и умер в Набережных Челнах

Набережные Челны, 23 марта. Мужчину без признаков жизни обнаружили лежащим на диване в комнате отдыха на Ресурсном проезде. Спасти его не успели, он умер еще до приезда скорой помощи.

Рабочего в бессознательном состоянии обнаружил его коллега. Он увидел, что 61-летний житель Тукаевского района не подает признаков жизни и позвонил в скорую. Известно, что погибший занимался топкой печей и отопительных котлов.

Выяснилось, что с утра сотруднику стало плохо, поэтому он решил зайти в офис полежать. Спустя час его нашли мертвым. Точная причина его смерти пока неизвестна. Для их установления будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Ведется расследование.

В подмосковных Люберцах в сгоревшей квартире нашли труп. Личность погибшего пока не установлена, писало РИАМО.