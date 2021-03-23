Песков: Путин пока не решил возглавить список ЕР на выборах в Госдуму

Москва, 23 марта. Президент России Владимир Путин не принимал решение возглавить партийный список «Единой России» на выборах. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал предстоящие выборы в Госдуму РФ. По его словам, Путин пока не принимал каких-то решений. Речь идет о партийном списке ЕР. Такой комментарий Песков дал в ходе общения с журналистами во вторник. Выборы пройдут в сентябре 2021 года.

Председатель комиссии Госдумы по безопасности Василий Пискарев ранее подтвердил активизацию зарубежных структур, которые намерены повлиять на волеизъявление россиян.