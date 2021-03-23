Дефицит витамина К может ускорить старение организма

Москва, 23 марта. Недостаток витамина К в организме человека может ускорить процесс старения. Об этом предупредила заведующая диетологическим центром МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Инна Пичугина.

Зеленые продукты содержат большое количество витамина К. Также элементом богата печень. При дефиците вещества в организме сокращается интерлейкин. Это может привести к проблемам с иммунной системой и ускорить процесс старения. Витамин К является жирорастворимым. Он необходим для синтеза белков и нормального процесса свертываемости крови. Так при поврежденных сосудах элемент помогает создать сгусток и остановить кровотечение, привела в пример Пичугина.

Кроме того, витамин требуется для правильной работы почек. Он положительно сказывается на взаимодействии кальция и витамина D. Это нужно для костной системы и соединительных тканей. Особенно элемент требуется детям для развития скелета и пожилым людям для предотвращения остеопороза.

До этого японский ученый Масаюки Яги назвал фактор, который приводит к ускорению старения организма. Такой эффект может вызвать пропуск завтрака.