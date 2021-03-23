Лукашенко отверг идею «вступления» внутрь другого государства

Минск, 23 марта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не собирается «вступить внутрь какого-то государства».

По словам главы государства, он не будет «продаваться». Президент указал на свою приверженность идее суверенитета и независимости страны. Он сделал заявление в ходе беседы с работниками Минского производственного кожевенного объединения.

«Независимость, я вам говорил, стоит дорого. Но продаться, вступить внутрь какого-то государства, наверное, ни один из вас не захочет. А я больше всех не хочу», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Ранее глава государства заявлял о «подрыве» страны изнутри. По словам белорусского лидера, попытки сломать страну производились в августе после президентских выборов.