Москва, 23 марта. Спутники «Арктика-М» смогут проводить замеры температуры в Арктике, что позволит использовать их данные для прогноза погоды, который используют для авиации и судоходства.

Размещение российских спутников на высокоэллиптической орбите позволяет собирать метеорологическую и гидрологическую информацию о состоянии Арктического региона. Теперь российские спутники следят за Арктикой. Космические аппараты могут вести непрерывную съемку каждые 15–30 минут. Все полученные данные передаются на Землю. На их основе будут созданы атмосферные модели для составления более точного прогноза погоды.

«Каждый аппарат этого типа сможет каждые полчаса проводить замеры температуры в каждой точке Арктической зоны», — рассказал в интервью ТАСС замначальника отделения РКС Юрий Гектин.

Кроме того, одной из важнейших задач для российских спутников «Арктика-М» станет наблюдение за движением льдов. Во время съемок будет видно движение ледяного поля, а также образование трещин, что поможет организовать навигацию на Северном морском пути, подчеркивает Гектин.

Ранее сообщалось, что китайский метеорологический спутник Yunhai 1-02 разрушился на части. «Царьград» писал, что Роскосмос с помощью ракеты «Союз-2.1а» запустил на орбиту 38 спутников из 18 стран мира.