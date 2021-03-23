Здравоохранение Судана пострадало от экономических проблем и стихийных бедствий

Нью-Йорк, 23 марта. Управление по координации гуманитарных вопросов ООН обнародовало ежегодный доклад о здравоохранении в Судане. Согласно документу, в течение 2020 года врачи осмотрели 8,6 миллиона человек.

В соответствии с обзором гуманитарных потребностей в приоритете специалистов международной организации находились пять миллионов граждан из наиболее нуждающихся районов страны.

Восточноафриканское государство за год столкнулось с рядом чрезвычайных ситуаций. Произошедшие межобщинные конфликты затронули несколько регионов Судана, особенно Дарфур. От сезонных наводнений пострадали 18 штатов и более 900 тысяч человек.

Ежегодно в стране фиксируются вспышки инфекционной малярии, лихорадки денге и вирусной чикунгуньи. Тем не менее вакцины от дифтерии и полиомиелита уже есть.

В марте прошлого года в Судане зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом, который в последствии распространился по всей стране. Риск летального исхода или коэффициент CFR составил 6,6% и стал одним из самых высоких в мире. Пандемия нагрузила и без того хрупкую систему здравоохранения Судана.

К концу 2020 года рост инфляции в стране достиг 260%, а расходы на здравоохранение, по оценкам ООН, увеличились на 200%. Ухудшение состояния экономики угрожает способности медицинской системы оплачивать работу персонала, модернизировать и поддерживать в исправном состоянии технику и решать прочие проблемы.

В ноябре 2020 года Всемирная организация здравоохранения классифицировала в Судане чрезвычайную ситуацию второго уровня. В общей сложности 9,3 миллиона суданцев (23% населения) ждут гуманитарную помощь, из них 5,3 миллиона (58%) — дети, а еще 1,4 миллиона (15%) — люди с ограниченными возможностями.