Пекин, 23 марта. РФ проводит военные учения, разрабатывает новые вооружение и технику. Таким образом она показывает Западу свою готовность к ответу на любые провокации, считают китайские аналитики.

За последние годы возросла напряженность в отношениях США и России. Вашингтон прикладывает значительные усилия для того, чтобы занимать лидирующие позиции в различных направлениях. Однако Россия не готова уступать, уверены обозреватели китайского издания Jinri Toutiao, передает «ПолитЭксперт».

В последнее время российские военнослужащие проводят большое количество учений в стране и за ее пределами. Например, во время учений Тихоокеанского флота в Арктическом регионе удалось продемонстрировать свои возможности и мощь не только Соединенным Штатам, но и Японии.

Китайские авторы отмечают, что на данный момент Россия сосредоточила вдоль своих границ достаточное количество техники и личного состава, а значит, готова отреагировать на всевозможные провокации.

По мнению авторов, США придерживаются «закона джунглей», тем самым нарушая баланс мира, что означает, что демонстрация военной мощи является лучшим способом защиты своих территорий для России, резюмировали в Jinri Toutiao.

Ранее немецкие аналитики предрекли США проблемы из-за их санкционной политики, а «Царьград» рассказал, почему РФ не стоит бояться американских бомбардировщиков.