Песков понадеялся на волю ЕС в возобновлении диалога с Москвой

Москва, 23 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с взаимоотношениями между Евросоюзом и Россией.

По словам представителя Кремля, диалог отвечает интересам обеих сторон. Поэтому в России надеются, что в Брюсселе возобладает воля на развитие взаимоотношений, отметил Песков.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко указал на неготовность ЕС к равноправному диалогу с Россией. Сейчас отношения между сторонами можно назвать «конфликтным сосуществованием», подчеркнул он.