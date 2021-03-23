Украина выделит 505 миллионов долларов на модернизацию газохранилищ

Киев, 23 марта. Около 505 миллионов долларов внутренних инвестиций Украины пойдут на развитие системы хранилищ газа до 2030 года.

Такое заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.План развития технических сооружений газовой отрасли Украины предусматривает замену компрессорных станций. Страна расценивает это направление внутреннего инвестирования, как критически важное.

"На развитие способности украинских газохранилищ до 2030 года планируется направить ориентировочно 14 миллиардов гривен внутренних инвестиций", — заявил Шмыгаль.

Также рассматривают возможность переоборудования украинского газопровода для транспортировки водорода в Евросоюз. Для подобного использования потребуется обновить герметические элементы на всей протяженности путей.

Ранее ФАН сообщил о планах Украины отказаться от энергосистемы России. Страна намерена перейти в изолированный режим работы через несколько месяцев.