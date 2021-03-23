Экстрасенс Орлова заявила, что Байдену невыгодно иметь своего двойника

Москва, 23 марта. Президенту США Джо Байдену с различных точек зрения просто невыгодно иметь двойника, однако, скорее всего, он лишь марионетка более сильных фигур.

Об этом заявила российский экстрасенс и эзотерик Алена Орлова. По ее словам, для Байдена это невыгодно, так как он пожилой человек, который абсолютно не выигрывает на фоне политиков других государств. Помимо этого, она отметила, что Байден, вероятно, подвергся сильному психическому потрясению и физически сдал. Однако убрать сейчас американского лидера с политической арены было бы невозможно, пишет «News.ru».

«Есть такое мнение, что Байден — фигура очень своеобразная, потому что его могли показать сейчас, ибо больше лидеров нет никаких, чтобы «пересидеть» тяжелые времена», — заявила Орлова.

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин рассказал, в чем смысл заявления Байдена в адрес России.

Помимо этого, в МИД России сообщали, что Соединенные Штаты не поддержали предложение российского лидера Владимира Путина о проведении переговоров в онлайн-режиме.