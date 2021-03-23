Песков объяснил, почему информация о вакцине для Путина останется втайне

Москва, 23 марта. Кремль не станет раскрывать информацию о конкретном препарате, который будет использован для вакцинации от коронавируса президента России Владимира Путина.

Как объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, название вакцины не будет разглашаться, поскольку все три отечественных препарата надежны и эффективны.

Ранее официальный спикер Кремля подтвердил, что российский лидер намерен вакцинироваться до конца дня. Песков отметил, что процесс не будет сниматься на камеры.

В России зарегистрировано три вакцины от COVID-19: «Спутник V» от института им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от центра вирусологии «Вектор» и «КовиВак» от Центра им. Чумакова.