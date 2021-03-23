Путин поздравил иранского коллегу с праздником Ноуруз

Тегеран, 23 марта. Российский лидер Владимир Путин поздравил иранского президента Хасана Роухани с праздником Ноуруз (Навруз), сообщила пресс-служба главы Ирана.

В сообщении пресс-службы сказано, что Путин направил искренние поздравления Роухани по случаю праздника. Помимо этого, президент Российской Федерации добавил, что отношения Тегерана и Москвы «основаны на традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения».

«Уверен, что растущее конструктивное сотрудничество во всех сферах отвечает основным интересам наших наций и способствует укреплению стабильности и безопасности региона», — подчеркнул он.

«Национальная служба новостей» сообщала, что в Кремле не согласились с выводами доклада разведки США о «вмешательстве» РФ в выборы в США в 2020 году. Также в попытке повлиять на выборы обвинили Иран, Венесуэлу и Кубу.

Праздник Навруз отмечается 20–21 марта (в разных странах по-разному). Слово «навруз» в переводе с персидского языка означает «новый день» или «обновление».