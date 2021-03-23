Британские журналисты указали на нежелание Байдена разрывать связь с Москвой

Лондон, 23 марта. Президент США Джо Байден не хочет окончательно терять взаимоотношения с Россией, уверена британский журналист Фатима Ясин.

Она рассказала о дипломатии «первого телефонного звонка», используемой новым главой государства. По словам журналиста британского издания Al Araby, Байден несколько раз применял подобную стратегию после инаугурации.

«Так, например, он отложил обещанные звонки Беньямину Нетаньяху и королю Салману бен Абдель Азизу, вызвав поток вопросов относительно его намерений по отношению к двум странам», — отметила Фатима Ясин.

Однако американский президент совсем иначе поступил со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Диалог между политиками состоялся в первую неделю начала срока Байдена. Они договорились о продлении договора СНВ-3 еще на пять лет. Однако политики ставят разные цели, общаясь друг с другом, пояснила журналист.

«Если Путин хотел нормализовать отношения между двумя странами, то Байден был осторожен», — считает она.

Американский президент не стал откладывать разговор с российским коллегой. Это свидетельствует о нежелании Вашингтона разрывать связи с Москвой, отметила Ясин.

Ранее британцы выразили разочарование Байденом после прогулки Путина по тайге, передает «Национальная служба новостей». Российский президент выглядит здоровым и сильным лидером, чего не скажешь о его американском коллеге, пояснили жители Соединенного Королевства.