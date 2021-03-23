Кремль прокомментировал призывы ужесточить отношение к США

Москва, 23 марта. Часть заявлений о необходимости ужесточить отношение к США не имеет отношения к официальной политике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал подобные призывы, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, любые внешнеполитические контакты осуществляются лишь на равноправной и взаимовыгодной основе.

«Мы часто вокруг себя слышим разные разговоры. Большая часть этих разговоров, конечно же, не имеет никакого отношения к официальной позиции. <...> И вы знаете, что мы сторонники добрых отношений со всеми», — заявил Песков.

Песков добавил, что любые международные дела России в первую очередь должны отвечать национальным интересам страны.

Ранее он заявил, что глава России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден не могут выстраивать обсуждения в форме дебатов.