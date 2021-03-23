Российский боец получил смертельные травмы в потасовке в Северной Осетии

Владикавказ, 23 марта. Двукратный чемпион мира по Full Contact Fighting MMA, российский боец Алан Хадзиев умер после драки возле ресторана. Трагедия произошла в Моздоке.

Смерть спортсмена подтвердил бывший исполняющий обязанности главы администрации Моздокского района Олег Хабалов. Он не уточнил, при каких обстоятельствах умер Хадзиев. Однако, по данным других источников, боец участвовал в потасовке в ресторане и получил смертельное ранение. Ему был 31 год.

Вместе с Хадзиевым погиб еще один мужчина, он был бизнесменом. Также травмы получил другой участник потасовки, его доставили в реанимацию.

Детали произошедшего и причины конфликта уточняются. В деле будут разбираться полицейские.