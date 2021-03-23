Валерий Газзаев призвал популяризировать курорты Северного Кавказа

Минэкономразвития при реализации госпрограммы должно уделить особое внимание развитию туризма на Северном Кавказе. Об этом ФАН рассказал глава комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев.

«Развитие Северо-Кавказского федерального округа стало отдельной темой нашего заседания. Мы понимаем, что большой круг вопросов межнационального мира и спокойствия в нашей стране зависит напрямую от социально-экономического развития», — сообщил законодатель.

По его словам, в этом регионе действует отдельная государственная программа. Газзаев выразил надежду, что намеченные точки роста Северного Кавказа в виде курортов и транспортной инфраструктуры будут ощутимо влиять на экономическое благополучие граждан.

«Комитет будет настаивать на том, чтобы Минэкономразвития при реализации госпрограммы особое внимание уделило развитию внутреннего туризма на Северный Кавказ, — заявил Валерий Газзаев. — Считаю, что в рамках всех программ развития внутреннего туризма, которые действуют и будут еще внедряться в нашей стране, надо уделить особое внимание продвижению курортов СКФО и повышению их узнаваемости».

Глава комитета Госдумы также сообщил, что по оценкам Федерального агентства по делам национальностей, в их просветительских мероприятиях приняло участие более миллиона юношей и девушек. Всего же в мероприятиях государственной национальной политики в возрасте от 14 до 30 лет приняло участие до 6 млн человек. Валерий Газзаев обратил внимание, что это хорошая статистика, но этот показатель с каждым годом надо увеличивать.

«Для комитета очень важно, что существенную долю государственной поддержки в 2020 году получили некоммерческие организации, занятые духовно-просветительской деятельностью с молодежью, — сказал он. — Финансирование этого направления стало рекордным с момента действия государственной программы. Более 1,7 млрд рублей ушло на эти цели».

Газзаев отметил, что по результатам принятого закона в 2020 году начался учет лиц, отнесенных к коренным малочисленным народам. Такая система учета существенно упрощает для граждан России порядок получения льгот и преференций, предусмотренных законом.

«Самое высокое освоение средств фиксируется в вопросах обеспечения прав коренных малочисленных народов. Это хороший показатель, который должен позволить увеличивать финансирование программ по их поддержке в будущем», — добавил парламентарий.

Президент подчеркнул, что обязанность государства — поддерживать общественные инициативы, открывать для них новые возможности. И эта задача является важнейшей для власти и государства, заключил Валерий Газзаев.