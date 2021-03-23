Забота о главном: репортаж ФАН из Педиатрической больницы Дамаска

Гражданская война в Сирии стала конфликтом интересов множества государств. Впрочем, позиция гуманитарных организаций в вопросе восстановления инфраструктуры республики остается единой.

Корреспонденты международной редакции ФАН посетили Педиатрическую больницу Дамаска, которая была восстановлена при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

На страже науки

Эта больница — передовое медучреждение, которое помимо медицинских выполняет еще и образовательные задачи. Здесь проходят обучение интерны пятого и шестого курсов Медицинского факультета Дамасского университета.

Один из корпусов больницы — отделение скорой помощи — находился в аварийном состоянии, а второй не располагал достаточным количеством места, персонала и оборудования, чтобы принимать весь поток пациентов.

Но в 2020 году после капитального ремонта второй корпус начал функционировать.

Глава больницы Ростум Макейя рассказал о роли ВОЗ в восстановлении учреждения.

«Всемирная организация здравоохранения оказала нам неоценимую поддержку. Мы наконец смогли отремонтировать здание скорой помощи, которое имело для нас огромное значение. ВОЗ провела перепланировку и капитальный ремонт помещений, восстановила инфраструктуру, предоставила все необходимое медицинское и служебное оборудование, кондиционирование, а также помогла с организацией рабочего процесса», — рассказал врач.

При участии ВОЗ в 2020 году в Сирии были восстановлены 17 медучреждений, а вскоре ожидается открытие разрушенного госпиталя в Харасте — одном из пригородов столицы, который понес огромный ущерб в ходе войны. Однако ремонт педиатрической больницы в Дамаске имеет особое значение.

Подробнее о возможностях больницы рассказал один из ее специалистов доктор Мохаммад Гарби. Он продемонстрировал работу отделения интенсивной терапии.

«Сюда поступают пациенты из всех отделений, особенно те, кто нуждается в искусственной вентиляции легких. Тут 14 коек и все они сейчас заняты, пациентам оказывают всю необходимую помощь».

Рассказал педиатр и об отделении, в котором ухаживают за новорожденными и недоношенными детьми. Оно оборудовано всем необходимым — например, аппаратами искусственной вентиляции легких, рентгеном для детей, оборудованием для проведения анализов и лечебных процедур.

«Из-за пандемии коронавируса в работе появились некоторые дополнительные сложности, но мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить пациентам должный уход», — добавил Гарби.

Сейчас персонал больницы испытывает колоссальную нагрузку: в учреждение прибывают пациенты со всей территории страны. Работа продолжается и в выходные дни.

О сложностях, с которыми сталкиваются медработники, рассказала Хала Ваннос — заведующая отделением детской нефрологии.