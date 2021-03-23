Минстрой поддержал продление программы льготной ипотеки с корректировками

Москва, 23 марта. Минстрой РФ поддерживает продление программы льготной ипотеки после июля 2021 года, сообщил глава ведомства Ирек Файзуллин.

Министр уточнил, что поддерживает программу льготного жилищного кредитования в скорректированной форме. Позиция Минстроя с финансово-экономическим блоком правительства будет о корректировке программы в более адресную систему. Например, в качестве господдержки многодетным молодым семьям.

Для городов, где стоимость жилья не сильно выросла, стоит отзонировать территории и принять решение, чтобы была возможность сместить вектор объема строительства равномерно по региону, заявил Файзуллин.

Среди россиян за последний год вырос спрос на приобретение комнат, сообщили аналитики. По итогам 2020 года показатель увеличился на 13%, пишет ФАН.