Анна Нетребко в лиловом пальто поделилась кадрами прогулки по Вене

Вена, 23 марта. Оперная дива Анна Нетребко поделилась с поклонниками кадрами весенней прогулки по Вене. Знаменитость прошлась по австрийской столице в ярком пальто и в шапке с цветком.

Видео, снятые во время прогулки, артистка опубликовала в своих Instagram Stories. Анна Нетребко порадовалась первым согревающим солнечным лучам.

«Ну вот и солнышко выглянуло в Вене!» — сказала оперная певица.

При этом дива добавила, что сейчас все жители австрийской столицы очень ждут хорошую погоду. Видимо, в Вене еще слишком холодно для текущего времени года, поэтому на кадрах артистка одета в теплый свитер с высоким воротом, лиловое плюшевое пальто и вязаную шапку.

Во время прогулки Анна Нетребко показала поклонникам заведение, в котором готовят кайзершмаррн — сладкое мучное блюдо венской кухни. Пройдясь по улицам Вены, оперная дива заглянула в магазин премиального бренда и присмотрела себе несколько ювелирных украшений.

Недавно Нетребко на время сбежала от австрийского холода в Дубай. Исполнительница погрелась на морском побережье, а также показала поклонникам свои фото в купальнике. Оперную диву на снимках сравнили с восточной красавицей.