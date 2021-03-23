Жители Японии предложили вести жесткую дипломатию в вопросе о Курилах

Токио, 23 марта. Для Японии есть лишь два пути в вопросе принадлежности Курильских островов. Об этом сообщили читатели издания Yahoo News Japan.

Японцы прокомментировали материал одного из авторов издания, который анализировал выступление российского посла Михаила Галузина в Токио. В статье отметили, что дипломат несколько раз обходил стороной тему о Курильских островах. Автор текста пришел к выводу, что Россию не интересует «территориальная проблема», однако власти страны заявляют о готовности к сотрудничеству в других сферах.

Японские читатели отметили, что с Россией необходимо вести жесткую политику в вопросе о Курилах и «действовать симметрично».

«Япония должна проводить в отношении Китая и России более жесткую дипломатию. Надо прервать все экономическое и гуманитарное взаимодействие, а также отменить официальную помощь в целях развития. И предупредить, что на нарушение морского и воздушного пространства мы будем отвечать ракетами», — написал Uty.

Некоторые читатели уверены, что у Японии есть лишь два пути: «требовать все острова или обойтись двумя».

Ранее японский политолог Акио Каватао предложил заблокировать Южные Курилы, сообщает «Национальная служба новостей».

Заявление прокомментировал руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. Он назвал слова эксперта провокацией и призвал не придавать им большого значения.