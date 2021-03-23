Бывшая жена Аршавина рассказала о тайной операции Барановской

Москва, 23 марта. Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина раскрыла тайну экс-возлюбленной спортсмена Юлии Барановской. Звезда ТВ после расставания сделала себе операцию.

По слухам, именно Казьмина стала причиной разлада между Аршавиным и Барановской. После расставания с Юлией Андрей стал жить с новой женщиной. Как вспоминает Казьмина, отношения с экс-футболистом сборной РФ первые полгода были идеальными, но затем он резко охладел к ней.

С Барановской Казьмина не особо общалась, но однажды попыталась помочь бывшей возлюбленной Аршавина.

«Единственный раз, когда я попыталась помочь ей — после того как он выкрал паспорта детей, так как не хотел, чтобы они летели учиться в Лондон. Юля тогда позвонила и сказала: «Алиса, помоги». У нас вообще все с ней похоже, вплоть до операции. У нее после рождения Арсения тоже была операция», — рассказала Казьмина в эфире программы «Прямой эфир».

Сейчас она борется с тяжелым заболеванием, сообщает «Мир 24». Журналистка считает, что мать Аршавина навела порчу, поэтому у нее серьезные проблемы со здоровьем.