Роскомнадзор: темпы удаления запрещенной информации в Twitter неудовлетворительны

Москва, 23 марта. Специалисты Роскомнадзора оценили темпы удаления запрещенной информации в Twitter как неудовлетворительные.

В ведомстве отметили, что две трети наносящих вред детям материалов остаются доступными. При этом Twitter мог признать соответствующую информацию запрещенной и удалить ее значительно раньше.

«После принятия 10 марта 2021 года мер по замедлению трафика Twitter, социальной сетью начата работа по удалению, но фактически удалена только треть запрещенного в России контента», — говорится в сообщении.

Кроме того, появляются новые публикации детской порнографии, материалы с пропагандой суицида, распространения и употребления наркотических средств. В Роскомнадзоре добавили, что продолжит настаивать на полном и скорейшем удалении соцсетью запрещенной и опасной информации.

Роскомнадзор 16 марта сообщил, что через месяц Twitter в России может быть заблокирован. Это произойдет в том случае, если компания не начнет оперативно удалять запрещенную информацию.