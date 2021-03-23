Дочь умершего от рака Александра Абдулова отпраздновала 14-летие

Москва, 23 марта. Дочь покойного актера Александра Абдулова Евгения отпраздновала 21 марта свое 14-летие. Фотографии повзрослевшей девочки опубликовала вдова артиста Юлия.

Абдулова собрала в пост на Facebook несколько кадров с ребенком. Среди снимков есть фото повзрослевшей Евгении.

Об отце девочка помнит смутно, ведь Александр Гавриилович ушел из жизни, когда Жене было всего девять месяцев. Когда ребенку было два года, она часами смотрела «Бременских музыкантов», в которых играл ее отец.

Абдулова занимается в театральной студии и уже успела сняться в кино. В окружении говорят, что девочка хочет пойти по стопам отца. Мать поддерживает все начинания дочери, но для нее важнее, чтобы Женя была просто счастлива.

Близкие считают, что дочь Абдулова взяла все лучшее от отца. В первую очередь — характер.

«Она всегда на детских праздниках была самой главной, всех строила, командовала. Пока у нее все интересы связаны со школой», — поделился заведующий службой звукорежиссуры «Ленкома» в беседе с kp.ru.

Александр Абдулов ушел из жизни в январе 2008 года. В последние годы жизни он страдал от онкологического заболевания.