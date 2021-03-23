Представительство ДНР в Марселе закрыто по решению суда

Париж, 23 марта. Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) во французском городе Марселе закрыто. Такое решение принял суд.

Центр открылся в Марселе 25 сентября 2017 года. Суд города Экс-ан-Прованс ранее решил не закрывать представительство. Французское правосудие в 2018 году признало обоснованность существования центра на территории страны. Однако сейчас представительство решили закрыть.

Украинские военные ранее обстреляли территории ДНР из гранатометов. Несколько населенных пунктов пострадали от обстрела.