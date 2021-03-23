Фестиваль анимации в Суздале собрал огромную онлайн-аудиторию

Суздаль, 23 марта. Открытый российский фестиваль анимационного кино, который проводят в 26-й раз, прошел в Суздале. В этом году мероприятие собрало огромную онлайн-аудиторию.

С 15 по 22 марта на онлайн-платформе шли показы анимационных фильмов. Организаторы отметили, что в сумме сайт посетили свыше 13 тысяч раз. Кроме того, на платформе зарегистрировались 2,3 тысячи пользователей, 250 из которых — профессионалы анимационного кино.

Гран-при фестиваля достался режиссеру Андрею Хржановскому за фильм «Нос, или заговор «не таких». Приз за лучший дебютный фильм присудили картине «День рождения Пишто», пишут «Владимирские ведомости».

В рамках фестиваля проводились премьерные показы авторских мультфильмов, короткометражек, сериалов и студенческих работ. Итоги конкурса были объявлены 21 марта.