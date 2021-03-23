Мужчина скончался при загадочных обстоятельствах в собственной квартире в Железногорске

Курск, 23 марта. Соседи обратились в полицию с просьбой вскрыть квартиру местного жителя, который уже более недели не появлялся у них на виду.

Жильцы дома начали жаловаться на резкий неприятный запах, который распространялся по всему подъезду несколько дней. Позднее граждане поняли, что он исходит из квартиры мужчины, который не выходил из нее около десяти дней.

Измученные запахом соседи позвонили в спасательные службы и попросили вскрыть дверь квартиры жильца. Прибывшие на место спасатели в присутствии полицейских обнаружили труп мужчины в одной из комнат. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле покойного обнаружено не было.

Сейчас правоохранители проводят тщательную проверку. Все причины и обстоятельства случившегося уточняются.