Алена Полынь объяснила, почему Алексей Панин готов отдать свою дочь в порно

Актер Алексей Панин может предложить своей дочери Анне сняться в качественном порнографическом фильме. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН ведьма, создательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь.

Эксперт прокомментировала недавнее заявление актера о том, что он намерен «продать» свою дочь в ведущее модельное агентство мира. По ее мнению, в погоне за выгодой и славой Панин может в конце концов подтолкнуть Анну к участию в весьма откровенных видео.

«Он не считает, что в этом есть «что-то такое». Может предложить ей какие-то интересные съемки такого плана, не просто «грязную порнуху». Она не будет против. То, что советует папа, для нее — истина в последней инстанции. Папа не может ошибаться», — сообщила специалист.

Алена Полынь отметила, что проживание с таким отцом весьма пагубно сказывается на психике ребенка.

«Она не видит свою жизнь другой. Дальше все будет только нарастать. Она будет взрослеть. Если раньше кто-нибудь, узнав возраст, отстранялся от нее, то в будущем эти оковы будут становиться все слабее. Это будет оторва», — рассказала собеседница ФАН.

В завершение она предположила, как может сложиться дальнейшая жизнь Анны.

«Она не будет дешевой проституткой. Сейчас индустрия интернета очень развита. Она [дочь] будет продавать себя в Сети с помощью каких-то постов и прочего контента, который будет набирать просмотры. Сейчас блогеров активно зовут на телевидение, чтобы поднять рейтинг каналов. Благодаря этому ее будут куда-нибудь приглашать. Какое-то время она будет востребована во всяких хулиганистых клипах, фильмах. Вполне возможно», — подытожила ведьма.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о том, что Панин заявил о желании «продать» подросшую дочь в модельное агентство.