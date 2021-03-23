Звезда сериала «Каменская» Андрей Ильин назвал причину развода со второй женой

Москва, 23 марта. Звезда сериала «Каменская» Андрей Ильин объяснил, почему развелся со второй супругой — тренером по плаванью по имени Ольга.

Актер познакомился со спортсменкой в компании общих знакомых. По словам артиста, тогда его будущая супруга была яркой и красивой, и он не смог устоять. Ильин даже начал ходить вместе с Ольгой в бассейн, но был неспособен за ней угнаться.

«Влюбился без памяти. Мы стали жить вместе. Потом она предложила сыграть свадьбу. Я подумал и согласился», — вспоминает актер.

После свадьбы у артиста и его жены начались проблемы в отношениях. Между супругами постоянно возникали конфликты и претензии, а иногда Ильин по несколько дней не разговаривал с Ольгой. Спортсменке же казалось, что после заключения брака у нее появилось больше прав на мужа.

«Появилась какая-то червоточина. <...> Потом была ситуация, где нормы дозволенного были превышены. Я сказал себе, что это пытка, и так быть не должно. Она не поверила, что мы расстаемся. Но я уже твердо это решил», — поделился артист в программе «Судьба человека».

Андрей Ильин ранее признавался, что хотел свести счеты с жизнью из-за неудавшегося романа. Актер пережил болезненное расставание с молодой артисткой.