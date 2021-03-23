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Звезда сериала «Каменская» Андрей Ильин назвал причину развода со второй женой

Звезда сериала «Каменская» Андрей Ильин назвал причину развода со второй женой

Москва, 23 марта. Звезда сериала «Каменская» Андрей Ильин объяснил, почему развелся со второй супругой — тренером по плаванью по имени Ольга.

Актер познакомился со спортсменкой в компании общих знакомых. По словам артиста, тогда его будущая супруга была яркой и красивой, и он не смог устоять. Ильин даже начал ходить вместе с Ольгой в бассейн, но был неспособен за ней угнаться.

«Влюбился без памяти. Мы стали жить вместе. Потом она предложила сыграть свадьбу. Я подумал и согласился», — вспоминает актер.

После свадьбы у артиста и его жены начались проблемы в отношениях. Между супругами постоянно возникали конфликты и претензии, а иногда Ильин по несколько дней не разговаривал с Ольгой. Спортсменке же казалось, что после заключения брака у нее появилось больше прав на мужа.

«Появилась какая-то червоточина. <...> Потом была ситуация, где нормы дозволенного были превышены. Я сказал себе, что это пытка, и так быть не должно. Она не поверила, что мы расстаемся. Но я уже твердо это решил», — поделился артист в программе «Судьба человека».

Андрей Ильин ранее признавался, что хотел свести счеты с жизнью из-за неудавшегося романа. Актер пережил болезненное расставание с молодой артисткой.

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