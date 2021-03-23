Российские инструкторы помогли освободить около 30 городов в ЦАР

Инструкторы из РФ за два месяца помогли освободить от бандитов 30 городов в Центральноафриканской Республике, рассказал генеральный директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов в интервью РИА Новости.

«Спустя почти два месяца после начала контрнаступления центральноафриканская армия при поддержке русских и руандийских союзников смогла вернуть около тридцати городов, оккупированных боевиками», — уточнил он.

В некоторых случаях экстремисты покидают занятые селения до прибытия правительственных сил. Так, радикалы из «Союза за мир в Центральноафриканской Республике» (UPC) бежали из города Мобейи, когда отряды национальной армии (FACA) заняли расположенный в нескольких километрах населенный пункт Алиндао.

Инструкторы СОМБ занимаются военной подготовкой в различных странах мира, в том числе и в ЦАР. В рамках пресс-конференции по случаю освобождения от бандитов города Бозум на северо-западе государства гендиректор «Содружества» отметил, что россияне находятся в ЦАР по приглашению официальных властей.

Специалисты из РФ занимаются обучением личного состава национальной армии и консультируют военнослужащих. Также они обеспечивают безопасность движения конвоев с продовольствием из Камеруна в столицу ЦАР по трассе Банги — Белоко. Однако непосредственного участия в боевых действиях инструкторы не принимают.