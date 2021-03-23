Россияне рассказали, какой препарат предпочитают для вакцинации от коронавируса

Москва, 23 марта. Треть опрошенных жителей России, которые планируют пройти вакцинацию от коронавируса, хотят сделать прививку тем же препаратом, что и президент РФ Владимир Путин.

Опрос провел сервис SuperJob. Участие приняли 1600 представителей экономически активного населения России старше 18 лет из 85 регионов страны. Глава государства намерен пройти вакцинацию от коронавируса 23 марта. При этом 48% россиян еще не готовы делать прививку от заболевания. Затрудняются с ответом 28% граждан. Они хотят получить больше сведений о возможных вариантах препаратов и узнать, какую вакцину выберет Путин.

Собираются пройти вакцинацию 24% непривитых жителей России. Из них 7% заявили, что будут ставить укол той же вакциной, что и глава государства. Название препарата, который выберет президент РФ, не скажется на решении о вакцинации 17% экономически активных граждан России.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что не будет брать выходные дни в связи с вакцинацией от коронавирусной инфекции. Лидер страны планирует продолжать работу в привычном режиме.