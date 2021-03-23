Попов планирует принять участие в праймериз «Единой России»

Москва, 23 марта. Телеведущий канала «Россия-1» Евгений Попов заявил, что подал документы на праймериз политической фракции «Единая Россия» для участия в думских выборах.

Попов отметил, что не планирует становиться членом партии.

Стоит отметить, что единый день голосования в России состоится 19 сентября в текущем году. Также в 2021 году состоятся выборы в Госдуму.

Ранее стало известно, что в Сеть попали кадры закулисной беседы телеведущей Ольги Скабеевой с Поповым. Она упрекала его в том, что он допустил беседу на тему блогера Алексея Навального.