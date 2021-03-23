«Русская вакцина нужна Европе»: ФАН выяснил, почему Италия защищает «Спутник V»

Отказываясь от российской вакцины, Брюссель готов принести в жертву политическим соображениям здоровье и жизнь европейцев, считают опрошенные ФАН журналисты и политологи.

Италия не согласна

Министр итальянской области Лацио по вопросам здравоохранения Алессио Д'Амато выразил несогласие со словами еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона о «ненужности» российской вакцины «Спутник V» в Европейском союзе.

По его словам, Европе нужно много эффективных вакцин, потому что прививочный процесс не ограничится несколькими месяцами. Важно организовать производство лекарств, включая «Спутник V», в Европе для обеспечения дозами стран Африки, Азии.

«Нам нужно 12 млрд доз во всем мире, мы должны обезопасить население не только Европы, Америки, России, но и всей Африки, Азии, и сегодня мировое производство гораздо ниже необходимого уровня. Нам нужны все лучшие вакцины. Нам необходимо объединить усилия, и никто не может считать себя самодостаточным в нынешней ситуации, особенно когда в Европе значительные отставания от графика поставок. Поэтому французский комиссар ошибается», — сказал Д'Амато в комментарии ТАСС.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европе не нужна российская вакцина от коронавируса «Спутник V», потому что в ЕС уже одобрены четыре других препарата. Их, по его мнению, будет достаточно для достижения коллективного иммунитета.

Брюссель готов к жертве

Публицист, политический аналитик Юрий Голубь предположил, что из нынешней пандемии институты Евросоюза выйдут с еще более ослабленной репутацией. До недавних пор недовольство ими было связано с поощрением нелегальной миграции и с незаконными мерами, препятствующими торговле с Россией. Теперь Брюссель готов принести в жертву политическим соображениям здоровье и жизнь европейцев.

«На фоне отстающего производства и несправедливого распределения оксфордской вакцины, на фоне подозрений в том, что она наносит вред здоровью, на фоне приостановки вакцинирования то в одной, то в другой европейской стране подобные заявления еврокомиссаров не могут не вызывать недоумения и возмущения. Это в очередной раз доказывает, что Россия должна строить отношения с конкретными европейскими компаниями, регионами, странами, с простыми европейцами, а не с неэффективным и политизированным аппаратом ЕС», — пояснил Юрий Голубь.

Поддержка «Спутника»

Политический аналитик, автор Telegram-канала Ortega Станислав Ортега заметил, что необходимо учитывать ряд фактов. Во-первых, Бретон ни в коем случае не критикует качество «Спутника V». В том же выступлении он специально уточнил, что у Еврокомиссии нет никаких оснований сомневаться в эффективности российской вакцины.

«Во-вторых, Тьерри Бретон — не врач, не ученый и даже в строгом смысле не политик. Он корпоративный бизнесмен. И мыслит как бизнесмен. И выступление его более всего напоминало бизнес-резервацию. Бретон видит ЕС как большой рынок, на котором необходимо продать как можно больше товара местного производства — в данном случае вакцин. Он оперирует красивыми цифрами и загодя посылает сигнал конкурентам, что «мест нет». Вот только спасительная вакцина, тем более при пандемии мировых масштабов, — это не мешок картошки. И люди, которые находятся, в отличие от Бретона, чуть ближе к народу и его повседневной жизни, знают эту жизнь в том числе и с неприглядной ее изнанки. От антикарантинных бунтов до оглушительных скандалов, связанных с некоторыми крупными западными фармацевтическими брендами. От кошмарной организации самого процесса вакцинации до производственных проблем внутри ЕС. Они настроены к «Спутнику» гораздо более лояльно», — пояснил Станислав Ортега.

По его словам, у бизнесмена работа такая — кричать «дайте денег и все будет». И денег, конечно, дадут. Но политические лидеры Европы прекрасно понимают: нет, все не будет. Будет далеко не все. И справляться придется не только своими силами, но и всем миром.

«Поэтому в поддержку «Спутника» высказались и продолжают высказываться сейчас многие серьезные люди. Не только итальянцы, но и чехи, и немцы, и лично Ангела Меркель. И вряд ли я ошибусь, если назову это мнением большинства. Конечно же, русская вакцина нужна Европе, и она будет в Европе. И немало еще жизней спасет, и огромное спасибо ей за это», — заключил Станислав Ортега.

Ранее депутат Госдумы, один из ведущих российских эпидемиологов Геннадий Онищенко заявил, что отказ Европы от российской вакцины «Спутник V» — ничем не оправданный шаг, на который ЕС толкают США. При этом The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V». Они подтвердили его высокую эффективность: у 91,6% испытавших вакцину добровольцев появились антитела.