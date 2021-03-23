«Татры» едут в Саратов: Москва подарила городу 30 трамваев

Саратов, 23 марта. В Москве началась погрузка трамваев, которые безвозмездно переданы столице Саратовской области. Два первых вагона отправлены в понедельник, до 30 апреля в Саратов поступит 30 единиц транспорта.

«Татры едут в Саратов! Все трамваи прошли капитально-восстановительный ремонт, оснащены электроникой. Их состояние, в отличие от наших, в разы лучше, соответствует необходимым требования эксплуатации и безопасности. После того, как вагоны прибудут в Саратов, они будут обработаны, отправлены на техническое обслуживание, а после этого — на брендирование. Кстати, большинство голосов жители отдали желтому трамваю», — написал в Instagram мэр Саратова Михаил Исаев.

Отметим, что нынешнее состояние трамвайного парка города является удручающим. Вагоны регулярно выходят из строя, чаще всего выгорая дотла из-за старой проводки. Водитель трамвая Андрей П. выразил надежду, что будет работать на одной из новых «Татр».

«Очень хочется попробовать себя на новых аппаратах. Конечно, формально они не совсем новые, но по сравнению с нашими это огромный шаг вперед. Любой житель Саратова скажет, что городские трамваи сейчас выглядят откровенно жалко: 80% находятся в крайней степени изношенности. Но ситуация меняется к лучшему. 30 трамваев из Москвы, строительство скоростной ветки — скоро мы обгоним по престижности и красоте любые автобусы», — резюмировал водитель.

Ранее стало известно, что власти Саратова окажут помощь малому бизнесу. В частности, фермерам должны предоставить торговые места с высокой проходимостью.