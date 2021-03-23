«Берегите матерей»: Любовь Толкалина поделилась трогательным снимком внучки с бабушкой

Москва, 23 марта. Российская актриса Любовь Толкалина на своей странице в Instagram поделилась снимком своей матери, Татьяны Федоровны, в объятиях внучки. На кадрах сразу видно, в кого своей красотой пошла актриса. Ее мать в отличной форме и прекрасно выглядит, тоже самое можно сказать и про внучку актрисы — Марию Михалкову-Кончаловскую.

«Сейчас. Сию минуту. Позвоните маме. Просто», — подписала публикацию Любовь Толкалина.

«Как жаль, что не дозвониться. Не опоздайте. Берегите матерей», «Очень у вас красивая мама, а дочка так просто невероятная девушка», «Я звоню своей маме три-четыре раза в неделю. Обязательно сама», — поделились своим опытом подписчики.

Актриса Любовь Толкалина появилась на свет в 1978 году в деревне Михайловка Рязанской области. Мордовка по национальности, женщина родилась и выросла в поселке Савватьма Ермишинского района Рязанской области. Там до сих пор живут ее родители.

43-летняя актриса прожила 20 лет в браке с Егором Кончаловским. Отношения, к сожалению сохранить им так и не удалось, но спустя время актриса нашла новую любовь. Ее новым избранником стал британский композитор Саймон Басс.

Любовь признавалась, что Кончаловский ушел к новой возлюбленной, которая в апреле 2017 года родила ему сына. При этом с бывшим возлюбленным Любовь ради дочери сохранила дружеские отношения. До знакомства с Бассом актриса была замечена в компании рок-музыканта Борисом Гребенщиковым, чем породила немало слухов.

19-летняя дочь Любови Толкалиной Мария Михалкова-Кончаловская, несмотря на юный возраст, уже успела выйти замуж и отказалась идти про проторенному пути своих родителей. Она решила строить карьеру в модельном бизнесе и даже стала участницей популярного шоу «Ты — топ-модель».