«Кость в горле» США и НАТО: почему Калининград стал «красной точкой» на картах Запада

Калининградская область является своего рода «костью в горле» у Соединенных Штатов и Североатлантического альянса. Об этом в интервью ФАН рассказал известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Российский сенатор Алексей Пушков высказался о вероятных причинах нагнетания истерии на Западе вокруг Калининградской области. По его мнению, США и НАТО делают это для расширения своего присутствия в Восточной Европе. Сенатор считает, что игнорирование темы Калининграда поставит вопрос о целесообразности существования Североатлантического альянса.

«США и НАТО необходимо постоянно держать эту тему, чтобы обосновать насыщение Прибалтики, Польши и Балтийского моря своими вооруженными силами, подтягивать к военным маневрам НАТО Финляндию; а также подталкивать Швецию, где есть значительные проатлантические силы, к вступлению в Альянс вопреки ее нейтральному статусу», — написал Пушков в Telegram.

В свою очередь военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, почему Калининград стал «красной точкой» на картах Запада. По его словам, Калининградская область является своего рода костью в горле у США и НАТО, поскольку в случае военных действий регион свяжет им руки, мешая перебрасывать подкрепления в Прибалтику и Польшу, свободно действовать в воздухе и на море в восточной части Балтийского региона.

«Если говорить о последних заявлениях НАТО, то сегодня руководство Альянса пустилось во все тяжкие. Сейчас Североатлантический альянс пытается влезть во все американские проекты, чтобы доказать свою необходимость. Замечу, что больше всего из кожи вон лезет Польша, поскольку во время президентства Трамп своей «любимой женой» считал Варшаву. Но после избрания Джо Байдена главным союзником Америки опять стала Германия. По большому счету, Польша осталась на обочине. Несмотря на это, Варшава продолжает создавать новые соединения, насыщать армию деньгами и усиливать свой флот. Поляки делают какие-то смешные заявления по поводу того, что они могут всего за семь минут «уничтожить» Балтийский флот. Но даже их учения показали, что в случае атаки на Калининград российские войска будут стоять под Варшавой. Поэтому Калининградская область как кость в горле на планах НАТО и США», — сказал собеседник ФАН.

Капитан первого ранга запаса согласился с заявлением сенатора Алексея Пушкова о том, что игнорирование темы Калининграда поставит вопрос о целесообразности существования НАТО. Поэтому российский офицер не исключил возможных провокаций западных стран на данном направлении.

«Прибалтийские республики тоже пытаются привлечь к себе внимание США и НАТО. Больше всего лютует Литва, которая граничит с Калининградской областью. Прибалтика умоляет, чтобы США и НАТО уличили свои контингенты в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. Что касается Балтики, то здесь со стороны Запада могут быть какие-то определенные провокации. Однако в случае нападения западных стран на Калининград они понесут неприемлемый ущерб, поскольку в данном регионе России находится самодостаточная группировка, готовая дать отпор любой агрессии. Легкой прогулки для них не будет. Понятно, что все это делается для спасения военного объединения под названием НАТО», — резюмировал Василий Дандыкин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, зачем командование Североатлантического альянса придумало «агрессию» со стороны России в Калининградской области.