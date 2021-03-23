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Военные ВСУ выпустили по территории ДНР 15 мин

Военные ВСУ выпустили по территории ДНР 15 мин

Донецк, 23 марта. Военнослужащие ВСУ выпустили 15 мин калибра 120 миллиметров по столице Донецкой Народной Республики.

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Согласно сообщению, на донецком направлении минометы применялись один раз, было выпущено 12 мин. Также ВСУ открыли огонь из снайперского оружия.

Под огнем оказались населенный пункт Александровка и Донецк. В результате обстрелов со стороны ВСУ погибли три человека. В их числе двое защитников республики и 71-летний мирный житель.

Как сообщает сайт 360tv.ru, представитель Украины в «нормандской четверке» на последней видеоконференции политических советников руководителей делегаций заявил об отказе Киева от режима прекращения огня.

Ранее стало известно, что за последний месяц число обстрелов со стороны ВСУ в Донбассе увеличилось в пять раз.

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