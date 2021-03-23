Военные ВСУ выпустили по территории ДНР 15 мин

Донецк, 23 марта. Военнослужащие ВСУ выпустили 15 мин калибра 120 миллиметров по столице Донецкой Народной Республики.

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Согласно сообщению, на донецком направлении минометы применялись один раз, было выпущено 12 мин. Также ВСУ открыли огонь из снайперского оружия.

Под огнем оказались населенный пункт Александровка и Донецк. В результате обстрелов со стороны ВСУ погибли три человека. В их числе двое защитников республики и 71-летний мирный житель.

Как сообщает сайт 360tv.ru, представитель Украины в «нормандской четверке» на последней видеоконференции политических советников руководителей делегаций заявил об отказе Киева от режима прекращения огня.

Ранее стало известно, что за последний месяц число обстрелов со стороны ВСУ в Донбассе увеличилось в пять раз.