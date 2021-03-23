Очередное массовое убийство в Колорадо и самые кровавые шутинги в истории США

Очередная трагедия в США, связанная с огнестрельным оружием: в штате Колорадо во время стрельбы в супермаркете погибли десять человек, в том числе полицейский, первым приехавший на вызов.

Инцидент произошел в супермаркете King Soopers и на близлежащей парковке в американском городе Боулдер, штат Колорадо. Подозреваемый был ранен, а затем задержан. Его имя не сообщается.

Шутинги в Соединенных Штатах давно уже стали обыденной реальностью. Приводим наиболее известные массовые расстрелы в США в XX и XXI веках (исключая события 11.09.2001 года), которые привели к значительному числу жертв. Отметим, трагедия в Колорадо по числу погибших вполне может пополнить этот скорбный список.

WARNING: GRAPHIC CONTENT - Police in Boulder, Colorado, reported an ‘active shooter’ at a King Soopers grocery store, and aerial footage broadcast live from the scene by local media showed one person being placed in an ambulance and a man in handcuffs https://t.co/9j5m64WvXz pic.twitter.com/wREnM43QsH — Reuters (@Reuters) March 22, 2021

Крупнейшие массовые убийства в истории США в XX и XXI веке

Массовое убийство в Лас-Вегасе 1 октября 2017 года: 58 убитых, около 500 раненых.

Преступник Стивен Пэддок обстрелял с 32-го этажа развлекательного комплекса посетителей фестиваля кантри-музыки Route 91. В ходе полицейской операции стрелок был обнаружен мертвым. Расстрел в Лас-Вегасе стал самым массовым убийством в истории США c момента событий 11 сентября 2001 года.

Массовое убийство в Орландо 12 июня 2016: 49 убитых, более 50 раненых.

Массовое убийство в Орландо (штат Флорида) совершил 29-летний Омар Матин, который расстрелял посетителей ночного гей-клуба Pulse, а затем захватил заложников. В ходе полицейской операции заложники были освобождены, а нападавший застрелен, ответственность за преступление взяла на себя террористическая организация «Исламское государство»1 (ИГИЛ1, ИГ1, запрещена в России).

Массовое убийство в школе Бата 18 мая 1927 года: 44 убитых, почти 60 раненых.

Бойня в школе города Бат, штат Мичиган, считается самым крупным убийством в школе в истории США. Большинство погибших были дети от семи до 14 лет — ученики младших классов. Согласно официальной версии, преступление совершил местный фермер Эндрю Кихо, пострадавший из-за дополнительного налога, который предназначался для постройки школы. Фермер сумел пронести в школу взрывчатку, с помощью которой совершил преступление, в ходе которого погиб сам.

Массовое убийство в Виргинском политехническом институте 16 апреля 2007 года: 32 убитых, 25 раненых.

Трагедия произошла в городе Блэксберг, штат Виргиния. Своих бывших соучеников расстрелял выпускник университета из Южной Кореи Чо Сын Хи, который затем покончил с собой. Еще во время учебы будущий убийца привлекал внимание своими слишком жестокими сочинениями.

Массовое убийство в начальной школе в Сэнди-Хук 14 декабря 2012 года: 27 убитых, двое раненых.

Трагедия произошла в районе Сэнди-Хук города Ньютаун, штат Коннектикут. Утром 20-летний Адам Питер Лэнза застрелил дома свою мать, а затем приехал в школу, где убил 20 учеников начальной школы шести-семи лет и нескольких взрослых, после чего покончил с собой.

Массовое убийство в Сазерленд-Спрингс 5 ноября 2017 года: 25 убитых, 20 раненых.

Стрельба произошла в баптистской церкви местечка Сазерленд-Спрингс округа Уилсон в Техасе. Преступление совершил Девин Патрик Келли, ранее со скандалом уволенный из армии после обвинений в семейном насилии. Почти половина убитых были несовершеннолетними. После совершения преступления стрелок покончил с собой.

Массовое убийство в школе «Колумбайн» 20 апреля 1999 года: 13 убитых, 23 раненых

Не самое массовое по числу жертв, но одно из самых резонансных преступлений такого рода в мире. В школе общины Колумбайн округа Джефферсон, штат Колорадо два ученика — Эрик Харрис и Дилан Клиболд — спланировали преступление, а затем совершили нападение на соучеников с применением стрелкового оружия и самодельных взрывных устройств. Погибли 12 школьников и учитель, после чего нападавшие покончили с собой.

Преступление оказалось настолько известным, что, к сожалению, породило целую субкультуру, распространившуюся далеко за пределы США.

Массовое убийство в кинотеатре в Орора 20 июля 2012 года: 12 убитых, около 60 раненых.

Трагедия произошла в кинотеатре торгового центра в местечке Орора (пригород Денвера, столицы штата Колорадо) на премьере фильма Кристофера Нолана «Темный рыцарь: Возрождение легенды». В результате стрельбы на месте были убиты десять человек, еще двое скончались в больнице, а всего под огонь попали более 70 зрителей. Полиция задержала подозреваемого с винтовкой и двумя пистолетами на парковке недалеко от кинотеатра, им оказался 24-летний местный житель Джеймс Холмс, который позже был приговорен к пожизненному заключению. Мотивы преступления так и не выяснены.

Массовое убийство в церкви Чарлстона 17 июня 2015 года: девять убитых.

На прихожан африканской методистской епископальной церкви Эмануэль, расположенной в центре города Чарлстон (Северная Каролина), напал 21-летний Дилан Руф. Преступление было квалифицировано как акт терроризма. Приговор Руфу все еще не вынесен.

Массовое убийство в Университете Северного Иллинойса 14 февраля 2008 года: пять погибших, 18 раненых.

Преступление совершил Стив Казмерчак, американец польского происхождения, бывший студент университета. Он попытался расстрелять студентов, находившихся в аудитории, где шла лекция. Злоумышленник сделал более 50 выстрелов из различного оружия, целясь жертвам в голову, а затем покончил с собой.

1 Организация запрещена на территории РФ.