Очередное массовое убийство в Колорадо и самые кровавые шутинги в истории США

Очередная трагедия в США, связанная с огнестрельным оружием: в штате Колорадо во время стрельбы в супермаркете погибли десять человек, в том числе полицейский, первым приехавший на вызов.

Инцидент произошел в супермаркете King Soopers и на близлежащей парковке в американском городе Боулдер, штат Колорадо. Подозреваемый был ранен, а затем задержан. Его имя не сообщается.

Шутинги в Соединенных Штатах давно уже стали обыденной реальностью. Приводим наиболее известные массовые расстрелы в США в XX и XXI веках (исключая события 11.09.2001 года), которые привели к значительному числу жертв. Отметим, трагедия в Колорадо по числу погибших вполне может пополнить этот скорбный список.

WARNING: GRAPHIC CONTENT - Police in Boulder, Colorado, reported an ‘active shooter’ at a King Soopers grocery store, and aerial footage broadcast live from the scene by local media showed one person being placed in an ambulance and a man in handcuffs https://t.co/9j5m64WvXz pic.twitter.com/wREnM43QsH