Тяжелобольная экс-супруга Аршавина назвала его «трусом и психопатом»

Санкт-Петербург, 23 марта. Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина, журналистка Алиса Казьмина назвала бывшего мужа «трусом и психопатом», а также заявила, что он сломал ей жизнь.

Брак Аршавина и Казьминой продлился около трех лет, за это время у супругов родилась дочь Есения, которая сейчас живет с матерью. Причиной расставания с футболистом бывшая жена называла его многочисленные измены. По словам Казьминой, Аршавин даже не пообщался с ней лично, а рассказал о своем уходе в текстовом сообщении. Кроме того, спортсмен боялся приехать за своими вещами, утверждает журналистка.

«Он же такой трус! <...> Он так испугался женщины с тремя детьми, что дождался, когда я уехала в Сочи, и осталась только домработница. После этого приехал за всеми вещами», — поделилась Казьмина в программе «Прямой эфир».

Бывшая супруга Аршавина утверждает, что он сломал жизнь не только ей, но и ее родителям, а также детям. При этом спортсмен не понес никакой ответственности за свои действия, подчеркнула журналистка.

«Он не абьюзер, не тиран. Он психопат!» — возмутилась Алиса Казьмина.

Сейчас бывшая жена Аршавина борется со страшным недугом — аутоиммунным некрозом. Тяжелобольная журналистка уверена, что проблемы со здоровьем настигли ее неспроста. Казьмина убеждена, что мать Аршавина навела на нее порчу.