, 23 марта. Одесситка по имени Виталина позвонила в эфир украинского канала «Наш». Она задала ведущему Александру Лирчуку ряд неудобных вопросов о текущем курсе Киева на евроинтеграцию.

В утреннем эфире украинского телеканала «Наш» жительница Одессы задала тревожащий многих украинцев вопрос о последствиях обязательных для вступления в Европейский союз реформ. Никто не смог ей ответить, какую же действительную пользу эти реформы несут. Женщине всего лишь привести примеры стран, которые «тоже ведь зачем-то» добивались вступления в европейский блок.

«Я бы хотела поговорить об аспекте реформ, которые внедряет нам Евросоюз. Если в этом эфире будут «слуги народа», пусть они назовут хотя бы одну реформу, которая хоть как-то положительно повлияла на нашу жизнь? Хоть одну реформу, от которой нам стало хорошо жить?» — загнала телеведущих в угол одесситка.

После этого женщина задала неудобные для ведущих вопросы по самому понятию европейской демократии. Телезрительница уверена, что демократия — это просто красивый предлог для того, чтобы обобрать страну. Ранее на Украине предметом бурных обсуждений стали поправки в Земельный кодекс, которые позволяют покупать в стране земли, и в неограниченных количествах вывозить за рубеж местные природные богатства.

«Демократия, которая внедряется опять же Евросоюзом, она как мыльный пузырь, то есть вот его надули, он красивый, все на него смотрят, а в это время у вас шарят по карманам. Давайте посмотрим, что нужно Евросоюзу? Земля наша, леса, которые вывозятся? Сначала цены подскочили, а скоро земля на вывоз пойдет!» — возмущается одесситка.

Телеведущий Александр Лирчук попытался ответить телезрительнице, однако слова оказались несвязными и не соответствующими действительности.

Параллельно с дискуссией одесситки Виталины с телеведущими был проведен опрос среди зрителей утреннего эфира канала «Наш». Более 97% украинцев, согласно опросу, не хотят в Евросоюз и не понимают, зачем вообще Незалежной нужно участие в этом континентальном блоке.

«А с другой стороны, почему тогда другие страны сейчас стоят в очереди и подают заявки на вступление в Евросоюз. Сейчас вот Балканские страны пытаются вступить, а раньше — Португалия и Испания. Великобритания трижды подавала заявку на вступление в Евросоюз, и только с третьего раза ее взяли!» — попытался парировать Лирчук.

Последней страной, подавшей заявку на вступление в Евросоюз, стала Босния и Герцеговина в 2016 году. За это время состав континентального блока покинули Исландия (отказалась от заявки) и Великобритания через Brexit. Поэтому высказывание Лирчука оказалось не очень корректным.

Ранее широкий резонанс вызвали слова экс-премьера Незалежной Юлии Тимошенко. Тимошенко рассказала об энергетической ловушке, в которую украинское правительство загнало страну своими неумелыми действиями и опрометчивыми решениями..