Специалисты рассказали, что толкает людей на массовое насилие

В американском городе Боулдер (штат Колорадо) вооруженный мужчина устроил стрельбу в супермаркете. Уже десять человек числятся жертвами происшествия, пишет Life со ссылкой на ABC News. Среди погибших один полицейский, прибывший на место стрельбы.

Инцидент произошел в понедельник, 22 марта. Неизвестный белый мужчина средних лет внезапно открыл огонь на парковке у торгового центра, после чего направился внутрь здания, стреляя во всех на своем пути. Правоохранительные органы оперативно приехали на вызов очевидцев, что, скорее всего, помогло избежать большего числа жертв.

Стрелка сразу же задержали, однако его мотивы пока не известны. Судя по всему, сообщников у него не было.

WARNING: GRAPHIC CONTENT - Police in Boulder, Colorado, reported an ‘active shooter’ at a King Soopers grocery store, and aerial footage broadcast live from the scene by local media showed one person being placed in an ambulance and a man in handcuffs https://t.co/9j5m64WvXz pic.twitter.com/wREnM43QsH