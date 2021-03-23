Специалисты рассказали, что толкает людей на массовое насилие

В американском городе Боулдер (штат Колорадо) вооруженный мужчина устроил стрельбу в супермаркете. Уже десять человек числятся жертвами происшествия, пишет Life со ссылкой на ABC News. Среди погибших один полицейский, прибывший на место стрельбы.

Инцидент произошел в понедельник, 22 марта. Неизвестный белый мужчина средних лет внезапно открыл огонь на парковке у торгового центра, после чего направился внутрь здания, стреляя во всех на своем пути. Правоохранительные органы оперативно приехали на вызов очевидцев, что, скорее всего, помогло избежать большего числа жертв.

Стрелка сразу же задержали, однако его мотивы пока не известны. Судя по всему, сообщников у него не было.

WARNING: GRAPHIC CONTENT - Police in Boulder, Colorado, reported an ‘active shooter’ at a King Soopers grocery store, and aerial footage broadcast live from the scene by local media showed one person being placed in an ambulance and a man in handcuffs https://t.co/9j5m64WvXz pic.twitter.com/wREnM43QsH — Reuters (@Reuters) March 22, 2021

Корреспондент ФАН связался с несколькими специалистами и попытался выяснить, что стоит за подобными трагическими случаями. Так, психолог Наталья Панфилова говорит о ряде психических расстройств, которые тем и отличаются — совершенно неадекватным поведением, чуждым человеку со здоровой, уравновешенной психикой.

«В картине мира человека с психическим расстройством все перевернуто с ног на голову. То, что для большинства людей невозможно и бессмысленно, такому человеку дает возможность сбросить напряжение», — уточняет эксперт.

Также Наталья Панфилова упоминает о посттравматическом стрессовом расстройстве, которое нередко приводит к неадекватным и разрушительным действиям. В свое время специалисты занялись изучением этого вопроса из-за солдат, вернувшихся с боевых действий: иногда в мирных условиях они проявляли неадекватное поведение.

Эксперт подмечает, что не стоит забывать и о веществах, способных менять сознание и влиять на поведение людей. Речь об алкоголе и наркотических веществах.

«В таком состоянии человек может выплеснуть гнев, который был зажат внутри. Эта разрядка происходит опять-таки неадекватным образом — человек отпускает тормоза, которые у него есть, и скрытые переживания начинают выплескиваться на все и всех, кто есть под рукой», – объясняет психолог.

Иная точка зрения у Михаила Баклушева, врача-психиатра. Он говорит о том, что за преступными действиями может стоять относительно адекватный и здоровый член общества.

«Конкретный стрелявший человек может быть абсолютно здоровым, прямой параллели между насилием и психической болезнью проводить не нужно. К тому же есть точная статистика, которая гласит, что душевнобольные пациенты не чаще, чем здоровые, совершают преступления», — делится мнением специалист.

Здесь же психиатр отмечает, что количество больных, как правило, одинаковое и в Америке, и в России. А тенденция эта не меняется с течением времени. Но почему именно в США подобные случаи стали привычными?

«Первое — у людей есть оружие, второе — благодаря СМИ данные происшествия получают широкую огласку», — заключает эксперт.

Что ж, вопрос свободного доступа американцев к оружию остается политикам и общественным деятелям, а выяснять степень психической адекватности стрелка и причины его губительных действий будут местные медики.

Нам же остается напомнить простые правила безопасности для тех, кто может оказаться в подобной опасной ситуации: постарайтесь не паниковать и не привлекать к себе внимание, ложитесь на пол и закройте голову руками, а если есть реальная возможность переместиться в безопасное место, то сделайте это.