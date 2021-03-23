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Завод «Арсенал» начинает серийное производство новой корабельной артустановки

Завод «Арсенал» начинает серийное производство новой корабельной артустановки

Москва, 23 марта. Петербургский машиностроительный завод «Арсенал» успешно завершил квалификационные испытания и начинает серийное производство артустановки А-192М калибра 130 миллиметров.

Согласно сообщению портала Korabel.ru, опытно-конструкторские работы по созданию артиллерийской установки были завершены в 2018 году. Сейчас А-192М уже установлена на фрегаты «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов».

Артустановка А-192М создана на базе советской АК-130. Однако вместо двух стволов используется один, что позволило уменьшить общий вес конструкции.

Артустановка может использоваться на небольших кораблях водоизмещением от 2000 тонн. Кроме того, А-192М получила новую систему управления огнем «Пума».

Как сообщалось ранее, новое самоходное артиллерийское орудие 2С43 «Мальва» в этом году пройдет приемо-сдаточные испытания. Сайт 360tv.ru пишет, что российские разработчики работают над созданием автоматизированной системы наведения огня с элементами искусственного интеллекта.

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