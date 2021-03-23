Корги и уличные кошки стали помощниками для ребенка-аутиста в Челябинске

Челябинск, 23 марта. Спасенные и подобранные на улицах кошки и собаки часто удивляют своими качествами. Так, корги и две кошки помогают ребенку-аутисту из Челябинска.

Корги по имени Печенька стала близким другом и помощником для 13-летнего Кирилла, который проживает в Челябинске. В пять лет у ребенка диагностировали синдром Аспергера. Это вид аутизма, при котором человек не может наладить контакт с окружающими и замыкается в себе. Чтобы помочь сыну, родители подарили щенка. Реабилитация с собаками, которая называется канистерапия, эффективна и является популярной по всему миру. Собака может задержать на себе внимание или переключить эмоции ребенка в другое русло.

Также помощниками мальчику стали две кошки. Одна из них — Василиса — попала в семью уже взрослой. Тогда мальчику был год, и она стала воспринимать его как большого котенка, о котором необходимо заботиться. А маленькую Токкату подобрали котенком. Имя ей подобрал сам Кирилл по названию любимого произведения композитора И. С. Баха «Токката фуга ре минор». Мальчик называет питомицу Токката фуга ре мурмур, сообщает kp.ru.

До этого стало известно, что молодой житель Гатчины спас собаку, которая провалилась в канализационный люк во время прогулки с несовершеннолетней хозяйкой. Питомец упал на пятиметровую глубину.