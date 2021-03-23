В России впервые начнется массовое производство электромобилей

Москва, 23 марта. Запуск серийного производства электрокаров планируется в России. Первым будет электрический фургон Ford Transit.

Российская компания «Соллерс» собирается открыть серийное производство электромобилей совместно с Ford. Запуск планируется в 2022 году.

В компании ожидают, что среди проданных в 2022-2023 годах LCV (малотоннажных грузовиков) 1,5% российского рынка будут занимать электрокары. Прогнозируется, что к 2025 году это значение возрастет до 4%. За прошедший год было продано 100 тыс. таких автомобилей.

Основной источник спроса предприниматели видят в Москве. Считается, что крупные международные компании будут переходить на электромобили в качестве средства внутригородской доставки. Кроме того, к этому их будет подталкивать имиджевая составляющая.

Ранее ФАН сообщал о причинах перехода стран на электромобили. Спад автомобильной промышленности привел к росту мировых продаж электрокаров в 2020 году.