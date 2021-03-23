Восстановление инфраструктуры и городов обойдется Ливии в 450 млрд долларов

Триполи, 23 марта. Порядка 450 миллиардов долларов потребуется Ливии в течение следующих пяти лет для восстановления после затяжного кризиса. Об этом заявил глава Союза подрядчиков Абдул-Маджд Кошер, сообщает информационное агентство Libyan Express.

По его словам, для реконструкции разрушенных городов и инфраструктуры необходимо привлечь не менее трех миллионов квалифицированных специалистов в сфере строительства.

Глава ливийского Союза подрядчиков уверен, что переходное Правительство национального единства в первую очередь займется восстановлением железных и автомобильных дорог, мостов, жилых домов, нефтяных объектов, а также медицинских и учебных учреждений. Он считает, что большинство будущих контрактов выиграют египетские компании.

Абдул-Маджд Кошер отметил, что строительные организации из Египта имеют существенные преимущества перед китайскими и турецкими конкурентами. Более того, североафриканские государства имеют давние исторические и экономические связи.

Недавно Министерство труда Ливии разрешило египетским рабочим заниматься профессиональной деятельностью на территории страны. Специалистов задействуют в различных проектах по восстановлению инфраструктуры, разрушенной в результате боевых действий.

Ранее ливийский премьер Абд аль-Хамид Дабиба поручил правительству решить проблему перебоев в подаче электроэнергии в населенные пункты.