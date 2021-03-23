Немецкий журналист рассказал, что на самом деле европейцы думают об Украине 



Санкт-Петербург, 22 марта. Украина хочет получить членство в Европейском союзе в течение 5–10 лет, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Как на самом деле воспринимают Украину члены Евросоюза, рассказал немецкий журналист-международник Александр Рар в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Украина — это очень сложный вопрос. Но я не думаю, что украинская тема уходит с повестки дня. Наоборот, сейчас американцы сильно давят на немцев, чтобы Германия начала вкладывать собственные деньги в Украину. Так, страна станет ближе к Евросоюзу, особенно к его энергетическим рынкам», — рассказал Александр Рар.

Он отметил, что немцы будут это делать по мере своих возможностей — так же, как и другие страны Евросоюза. Однако проблема в том, что Украина не реформировала внутреннюю политику, свою демократическую систему.

«Украина осталась во многом похожа на страну, которую мы знали до Майдана. Поэтому в Европе есть большое разочарование в отношении Украины, особенно со стороны бизнеса, который не видит для себя больших возможностей. Политики также разочарованы. Их ожидания, что после Майдана Украина станет похожей на Польшу, не оправдались», — объяснил журналист.

Он также рассказал, что в Европе существует точка зрения, что сама Украина мало кого интересует. Однако страну воспринимают как фронтовое государство, которое сдерживает Россию в отношении Запада. Но Германия не придерживается этой точки зрения, в отличие от Польши, Румынии и других прибалтийских государств.

Как ранее сообщал ФАН, Украина пустеет на глазах: более 46,4% заробитчан навсегда хотят остаться в Польше.